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فن

صاحبة مقولة «محدش بياكلها بالساهل».. معلومات عن الفنانة تحية الأنصاري في ذكرى وفاتها

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:10 ص
تحية الانصاري
تحية الانصاري
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سعيد فراج
يُوافق اليوم الأربعاء 18 نوفمبر ذكرى رحيل الفنانة تحية الأنصاري، التي ولدت في 13 ديسمبر عام 1962، ورحلت عن عالمنا في سن صغيرة في مثل هذا اليوم عام 2005، عن عمر يناهز 43 عامًا.

وعلى الرغم من عدم تمتع تحية الأنصاري، بالنجومية الكافية، إلا أن الجمهور لا يزال يتذكر وجهها المألوف وأدوارها التي شاركت فيها بأعمال خالدة إلى الآن، وأبرزها الجملة الشهيرة التي ردّدتها في مسلسل "عائلة شلش" وهي: "قطيعة.. محدش بياكلها بالساهل"، ونرصد فيما يلي أبرز المعلومات عنها:

- ولدت تحية الأنصاري لأب مصري وأم تركية، ولديها 7 أشقاء.

- عاشت تحية الأنصاري، يتيمة الأم بعدما توفيت والدتها إثر نزيف حاد وهي في سن الثامنة.

- بدأت تحية الأنصاري، مشوارها الفنى من خلال مسلسل (الشهد والدموع).

- لم تقدم تحية الأنصاري، سوى 8 أعمال فنية فقط بسبب إصابته بالسرطان.

- توفيت مديحة الأنصاري، عن عمر يناهز الـ 43 عامًا بعد إصابتها بذبحة صدرية. 
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