صاحبة مقولة «محدش بياكلها بالساهل».. معلومات عن الفنانة تحية الأنصاري في ذكرى وفاتها

يُوافق اليوم الأربعاء 18 نوفمبر ذكرى رحيل الفنانة تحية الأنصاري، التي ولدت في 13 ديسمبر عام 1962، ورحلت عن عالمنا في سن صغيرة في مثل هذا اليوم عام 2005، عن عمر يناهز 43 عامًا.





وعلى الرغم من عدم تمتع تحية الأنصاري، بالنجومية الكافية، إلا أن الجمهور لا يزال يتذكر وجهها المألوف وأدوارها التي شاركت فيها بأعمال خالدة إلى الآن، وأبرزها الجملة الشهيرة التي ردّدتها في مسلسل "عائلة شلش" وهي: "قطيعة.. محدش بياكلها بالساهل"، ونرصد فيما يلي أبرز المعلومات عنها:



