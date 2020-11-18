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تعليم

التعليم العالي ترد على شائعات تعطيل الدراسة في اجتماع المعاهد العالية الخاصة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
عقد مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العليا الخاصة، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
 
في بداية الاجتماع، نعى المجلس محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، مشيدًا بدوره في مجال التعليم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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واطمأن الوزير على استمرار سير العملية التعليمية مع الالتزام بأعداد الطلاب المقررة ونسب الحضور، في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالمعاهد.

وشدد الوزير على التصدي لأي شائعات من شأنها تعطيل الدراسة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة والاستعداد لأي مستجدات خلال الفترة القادمة.

كما شدد الوزير على اعتماد المعاهد لنظام التعليم الهجين ورفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية، بما يكفل الالتزام بالتباعد الاجتماعي.


ووجه عبدالغفار بعقد ندوات تثقيفية للطلاب داخل المعاهد، الأمر الذي ينعكس على الطالب والأسرة المصرية، وبالتالي المجتمع.

واطمأن الدكتور خالد عبد الغفار على ما انتهت إليه لجان القطاع المعنية بمراجعة تطوير المقررات الدراسية وتطوير وقياس التقويم الإلكتروني؛ لتجنب المشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء الامتحانات، مؤكدًا على شفافية عملية التقييم.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لوضع آليات لتطوير أداء المعاهد بما يتناسب مع التطورات الحالية التي يشهدها المجتمع.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس.
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