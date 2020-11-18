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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة نارية بنجع حمادي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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يوسف رجب


أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة نارية بجوار دير الأنبا بلامود القصر بمركز نجح حمادي.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد انقلاب دراجة نارية بجوار دير الأنبا بلامود القصر.


نتج عن الحادث إصابة كل من: عامر.م.ص 26 عاما، كسر بالركبة اليسري، وحامد.ع.11 أعوام كسر بالركبة اليمني، ورمضان.ا 20 عاما، كسر بالساعد الأيمن.


من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين لنقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المؤقت لتلقى العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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