إحالة نهى الإمام للطب الشرعي لبيان مدى قوتها العقلية وتحديد جلسة للتقرير

قررت محكمة جنح مصر الجديدة احالة المتهمة نهي الامام صاحبة واقعة التعدي على ضابط شرطة والمعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة الي مصلحة الطب الشرعي لبيان مدي سلامة قواها العقلية مع سداد امانة قدرها الف جنية وفي حالة عدم حضور الطب الشرعي تقرر جلسة 31 ديسمبر للتقرير.









وكان اكد المقدم وليد عسل خلال انعقاد الجلسة برئاسة المستشار احمد بهجت، انه تعرض الي اذى نفسي وشعر بالحزن والأسى مما بدر من سيدة المحكمة اثناء التعدي عليه .





واوضح عسل، انه في يوم الواقعة كان يقف خدمة في وسط المحكمة لتامين المواطنين وفجأة لاحظت سيدة تدخل دون ارتداء الكمامة وعندما طلبت منها ارتداء الممتنع رفضت وقالت لي : انت مش عارفني انا مين انت ازاي بتكلمني كده".





واكد عسل امام هيئة المحكمة، ان المتهمه في القضية كانت داخله المحكمة تعمل مشكله من بداية ان وطأت قدمها داخل المحكمة، وبعد ذلك قمنا بإلقاء القبض عليها .









وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي



