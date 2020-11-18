رفقة ابنتها.. إيمان العاصي تتألق بالكاجوال على إنستجرام





وظهرت بها إيمان العاصي ، ببنطالا جذابا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه بلوزة جذابة وبسيطة باللون الأسود لتتناسب مع إطلالتها، وحملت حقيبة يد على طريقة الكروس باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال انوثتها.





كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها.



