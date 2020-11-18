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مرأة

رفقة ابنتها.. إيمان العاصي تتألق بالكاجوال على إنستجرام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:29 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها رفقة ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها إيمان العاصي، ببنطالا جذابا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه بلوزة جذابة وبسيطة باللون الأسود لتتناسب مع إطلالتها، وحملت حقيبة يد على طريقة الكروس باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها.

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