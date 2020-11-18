Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد أن استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسي بحر السرب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:19 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
خلال توجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لافتتاح أحد المساجد بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، استوقفه أحد المواطنين بمنطقة كشك المرور بمدينة طامية بالقرب من كوبري الحيار، لتفقد الأعمال الإنشائية الأولية للتكاسي الخرسانية التي يجري تنفيذها على جانبي بحر السرب بالمنطقة.

 وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استجاب لنداء المواطن، وقام بتفقد المنطقة، ووجه المسئولين بإنهاء كافة أعمال التكاسي وفقًا للاشتراطات الهندسية والإنشائية المطلوبة، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.


كما تفقد "الأنصاري" أعمال الرصف التى يجري تنفيذها بالطرق الجانبية لمحطة محولات طامية، وأكد على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة لخدمة المواطنين.
بعد أن استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسي بحر السرب
بعد أن استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسي بحر السرب
بعد أن استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسي بحر السرب
بعد أن استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسي بحر السرب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يوجه بإزالة "صخرة" بعزبة قلمشاة قبل انهيارها على المنازل

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لمشروع إحلال وتجديد الكوبري العلوي

محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم.. يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.. ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة الفيوم

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الانشائية لعمارة الإيواء بكيمان فارس

"الفيوم": رفع 880 طن قمامة وغلق 4 مقاهي بمركز طامية

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنشاء المحولات الكهربائية اللازمة لعدد من محطات الصرف الصحي

ترشيحاتنا

إصابة أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا

بعد إيجابية المسحة الثانية.. محمد صلاح يعمق جراح ليفربول

أول تحرك من وزير التعليم بشأن حادث أتوبيس المدرسة

في 6 خطوات.. كيف تحافظ على بطارية سيارتك من التلف

ماذا يعني استمرار إصابة محمد صلاح بـ كورونا ؟ صدمة لـ ليفربول وطموحات "مو"

جورج كلوني يرد الجميل لأصدقائه بـ 14 مليون دولار هدية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وكمامة سوداء.. كارول سماحة تخطف الأنظار على إنستجرام

رفقة ابنتها.. إيمان العاصي تتألق بالكاجوال على إنستجرام

دراسة.. تناول هذه الفيتامينات بشكل منتظم تعزز مناعتك ضد كورونا