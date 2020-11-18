بعد أن استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسي بحر السرب

خلال توجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لافتتاح أحد المساجد بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، استوقفه أحد المواطنين بمنطقة كشك المرور بمدينة طامية بالقرب من كوبري الحيار، لتفقد الأعمال الإنشائية الأولية للتكاسي الخرسانية التي يجري تنفيذها على جانبي بحر السرب بالمنطقة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استجاب لنداء المواطن، وقام بتفقد المنطقة، ووجه المسئولين بإنهاء كافة أعمال التكاسي وفقًا للاشتراطات الهندسية والإنشائية المطلوبة، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.
كما تفقد "الأنصاري" أعمال الرصف التى يجري تنفيذها بالطرق الجانبية لمحطة محولات طامية، وأكد على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة لخدمة المواطنين.