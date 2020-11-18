بعد أن استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسي بحر السرب

خلال توجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لافتتاح أحد المساجد بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، استوقفه أحد المواطنين بمنطقة كشك المرور بمدينة طامية بالقرب من كوبري الحيار، لتفقد الأعمال الإنشائية الأولية للتكاسي الخرسانية التي يجري تنفيذها على جانبي بحر السرب بالمنطقة.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استجاب لنداء المواطن، وقام بتفقد المنطقة، ووجه المسئولين بإنهاء كافة أعمال التكاسي وفقًا للاشتراطات الهندسية والإنشائية المطلوبة، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.









كما تفقد "الأنصاري" أعمال الرصف التى يجري تنفيذها بالطرق الجانبية لمحطة محولات طامية، وأكد على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة لخدمة المواطنين.