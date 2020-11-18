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طيران روسيا ينفذ 200 رحلة لنقل أفراد قوات حفظ السلام إلى قره باغ.. شاهد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:26 م
طيران روسيا
طيران روسيا
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم تفاصيل تنفيذ  200 رحلة لنقل أفراد قوات حفظ السلام إلى قره باغ الروسية. 

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن طيران النقل التابع للوزارة نفذ نحو 200 رحلة لنقل أفراد قوات حفظ السلام الروسية إلى إقليم قره باغ.

أوضح كوناشينكوف أن 22 رحلة تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الرحلات التي نفذها الطيران العسكري الروسي إلى المنطقة 184 رحلة منذ دخول نظام وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في قره باغ حيز التنفيذ في 10 نوفمبر.

شهد الإقليم الذي بات مسرحا للنزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا، حتى 10 نوفمبر، انتشار قوات روسية لحفظ السلام، وقوامها 1960 عسكريا و90 ناقلة جنود مدرعة و380 قطعة من العربات والمعدات العسكرية الخاصة.

ويجري انتشار قوات حفظ السلام بموجب البيان الذي تبناه زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان، في وقت متأخر من مساء 9 نوفمبر، والذي نص على وقف إطلاق النار وكافة الأعمال القتالية في قره باغ، مع بقاء قوات الطرفين في مواقعها عند الإعلان عن البيان.

وسابقا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المركز الحكومي للتجاوب مع القضايا الإنسانية سيبدأ عمله في مدينة ستيباناكيرت، عاصمة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، بحلول 20 نوفمبر، مشيرة إلى أن المجموعة الطليعية من عاملي المركز قد وصلت إلى قره باغ.
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