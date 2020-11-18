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أخبار العالم

لأول مرة منذ أسبوع.. روسيا تسجل أقل من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
روسيا تسجل أقل من
روسيا تسجل أقل من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أقل من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أسبوع، فيما شهدت حصيلة الوفيات جراء الوباء قفزة غير مسبوقة.

وسجلت السلطات الروسية 20985 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 22410 إصابات في اليوم السابق.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم روسيا الـ85، وتعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (4174 إصابة) وسان بطرسبورج (2215 إصابة).

فيما سجلت الوفيات قفزة غير مسبوقة برصد 456 حالة وفاة خلال أمس، مقابل 442 وفاة في اليوم السابق.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و991998 إصابة مؤكدة، فيما وصلت الوفيات إلى34387 حالة وفاة.

وشهدت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية زيادة قياسية بـ25179 حالة شفاء، لتبلغ إجمالي حالات الشفاء مليون و501083 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 70 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (525 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 463 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.
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