المقاولون العرب يواصل تدريباته بمعسكر الإسماعيلية استعدادا للكونفدرالية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته اليوم الأربعاء خلال معسكره المقام حاليًا بالإسماعيلية، استعدادًا لبداية الموسم الجديد ومواجهة بطل جيبوتي فى بطولة الكونفيدرلية الافريقية .





وبدأ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاولون بقيادة المدرب عماد النحاس، التحضير لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي، ضمن دور الـ64 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وجمع الجهاز الفني لذئاب الجبل، العديد من الفيديوهات، لفريق أرتا سولار، للتحضير بقوة للمباراة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجيبوتي.





ودخل المقاولون العرب في معسكر مغلق لمدة أسبوع، منذ يوم الجمعة الماضية، للمنافسة بقوة على المربع الذهبي بالدوري، بالإضافة لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في النسخة المقبلة.





ومن المقرر أن تكون المباراة المقاولون وأرنا سولار ، يوم 28 نوفمبر الجاري، بجيبوتي، على أن تكون مباراة العودة بمصر، على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون، في أيام، 4-5-6 من شهر ديسمبر المقبل.



