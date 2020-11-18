خالد أنور لـ صدى البلد: لا أشارك في أعمال من أجل التواجد

تحدث الفنان خالد أنور لكاميرا صدى البلد عن تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية عن دوره في مسلسل خيانة عهد الذي قدمه مع الفنانة يسرا في موسم رمضان الماضي.





وكشف خالد أنور عن طريقته فى إختيار أعماله الفنية، مجيبا على تساؤل: "هل النجاح الكبير الذي يحققه بعد كل عمل يحمله مسئولية فى إختياراته ويزيدها صعوبة"





وأكد خال أنور أنه لايشترك فى أى عمل من أجل التواجد بل دائما يبحث عن الإختلاف والجديد الذي يقدمه للجمهور.





وكشف عن تفاصيل أعماله الجديدة التي يحضر لها حاليا، ومنها مسلسل تحقيق الذي يقدمه بصحبه مجموعة من الشباب، منهم تارا عماد، كما تحدث عن تفاصيل تحضيره لشخصيته بمسلسل هجمة مرتدة الذي يعرض في موسم رمضان القادم.





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