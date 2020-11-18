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رياضة

ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:36 م
ميار شريف
ميار شريف
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عمرو ابوبكر
تمكنت ميار شريف بطلة مصر في التنس، من الفوز علي الإسبانية ربييرا باسولس بمجموعتين مقابل لا شيء والتأهل إلى الدور الثاني لبطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا.

وكان التصنيف العالمى الشهرى للتنس للاعبات المحترفات قد شهد قفزة غير مسبوقة لميار شريف بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الأسبوع الماضى.

وقفزت ميار شريف 32 مركزًا هذا الشهر، وأصبحت رقم 132 على العالم بدلا من 164، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيدها لـ571 نقطة. 

يذكر أن ميار كانت قد نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي، بعدما أصبحت أول لاعبة مصرية تشارك في المنافسات الرسمية ببطولة رولان جروس، إحدى البطولات العظمي في التنس.
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