مياه القليوبية: تلوث المياه سببه الطلمبات الحبشية والصرف على النيل

ترأس المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بالشركة بحضور الدكتور على رضوان ومديري معامل المياه والصرف الصحي بالشركة.

















وأشار مجاهد إلى أهمية تفعيل الخطة الدورية التي يطبقها قطاع المعامل لغسيل الشبكات والمروقات ضمانا لجودة المياه كأول أهداف الشركة وتحقيقا لرؤيتها المعلنة ودور معامل مياه الشرب في رفع كفاءة محطات التنقية وما تم من إجراءات لتأهيل معامل الصرف الصحي لرفع كفاءة محطات المعالجة، مشيرا إلى أنه في إطار الاهتمام بضبط جودة مياه الشرب، تسعى الشركة لإنتاج كوب مياه صحى وآمن طبقا للمواصفات والمعايير الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.









وتابع الاجتماع مراحل التنقية المختلفة بالمحطات وكذلك المعمل الخاص بكل محطة بهدف الاطمئنان والتأكد من عمل تلك المراحل بالشكل الصحيح ومتابعة دور معمل التحاليل ومراقبة جودة مياه الشرب وأنظمة سحب العينات وعددها ومناقشة الخطة الشهرية الخاصة بالمعامل وما ورد باستبيان جهاز تنظيم مياه الشرب وبنود تقييم الاداء المعملي لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة ورفع كفاءة المحطات.









وأكد رئيس الشركة أن تلوث مياه الشرب يرجع إلى سلوكيات المواطنين الخاطئة بتوصيل الطلمبات الحبشية على الشبكة العمومية للشركة بشكل عشوائي محذرا من مدى تأثيرها الضار على صحة الإنسان في حالة استخدامها كمياه للشرب وتعديهم على الخطوط الرئيسية وتركيب التوصيلات خلسة بدون تصريح بالإضافة إلى تصريف بعض النوادي والأبراج السكنية وبعض المصالح الحكومية مخلفاتها في مياه النيل ويتم تحرير المحاضر ضدها.