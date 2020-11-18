أسعار الدولار في 12 بنكا اليوم الأربعاء

وسجّل أدنى سعر لـ الدولار بالبنك التجاري الدولي 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.

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وسجّل سعر الدولار ببنوك "

، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية، سايب، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، عودة" 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.