أسعار الدولار في 12 بنكا اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-11-2020، مسجلًا 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه لدي البنك المركزي المصري.
وسجّل أدنى سعر لـ الدولار بالبنك التجاري الدولي 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك " الاسكندرية، كريدي أجريكول، المصرف المتحد" نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.
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وسجّل سعر الدولار ببنوك " الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية، سايب، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، عودة" 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
وبلغ أعلى سعر لـ الدولار ببنك العربي الافريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.