حتى بعد انتهاء كورونا.. المحال العامة لن تفتح بعد الواحدة صباحا

أعلنت الحكومة على لسان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواعيد الجديدة للمحال العامة وعلى رأسها المطاعم والمقاهي، التي ستغلق الـساعة 12 مساء في فصل الشتاء وتمتد للواحدة صباحا في فصل الصيف ويمتد موعد الغلق للواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة للمطاعم والمقاهي والإجازات الرسمية.





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "المحال التجارية تغلق في الـ 11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء"، مضيفا: "تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل".





وستكون المواعيد الجديدة دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.

وجعل القانون ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، حيث تتضمن الرخصة الجديدة أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية.

وترتبط المواعيد بأنها ستكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.



