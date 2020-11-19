رمسيس راح فين.. فيلم يوثق رحلة تمثال الملك المصري.. فيديو

روى المخرج والمنتج عمرو بيومي، تفاصيل فيلمه "رمسيس راح فين" الذي يوثق انتقال ملك مصر رمسيس، قائلا "أنا كنت ساكن في حي السكاكيني وهو مكان قريب من ميدان رمسيس، وكان هناك ما يشبة المعايشة بيني وبين تمثال رمسيس منذ الطفولة".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، عاصرت تمثال رمسيس على مراحل زمنيه مختلفة، معقبا: "في لحظة نقل تمثال رمسيس قررت أن يكون موضوع الفيلم عن تمثال رميس وانتقاله".



وأكمل: "هناك مراحل للعمل بداية من 2006 التي كانت بمثابة سنة التحضير الخاصة بالفيلم سواء قبل نقل التمثال أو بعد نقل التمثال والحديث مع بعض الأشخاص"، معقبا: "أنا وصديقي المصور كنا نتشارك شغف نقل تمثال رمسيس".

