Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يستغيث بالتضامن لصرف معاش لمساعدته على تكاليف العلاج ومصاريف أسرته.. صور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد المواطن علي منصور علي ، المقيم قرية تله محافظة المنيا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش نظرا لظروفه الصحية .


ويقول في رسالته : أنا عملت عمليه جراحه غضروف الفقرتين الرابعة والخامسة وتعديل في النخاع الشوكي وترقيع بالقطنية وملازم المنزل من سنة ومبشتغلش لأني لم أعد قادر على العمل وليه تأمين علي الحياه لأني خباز بلدي ولكن حولت أن أتقاضي معاش لكي أعيش منه أنا والأسرة خمس أفراد ، وأنا لا أتقاضي معاش من أي جها وقام صاحب العمل بفصلى من التامين لعدم قدرتي على العمل منذ عاما وشهرين وتراكمت عليه الديون.


مناشدا المسئولين بوزارة التضامن صرف معاش  لمساعدته على أعباء الحياة 


الرقم القومي 
28910202403494

للتواصل مع القارئ

01553049139


اقرأ أيضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سامح يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لمساعدته على أعباء الحياة

عزيزة مسنة بالغربية تناشد التضامن لعودة معاشها المنقطع

مواطنة بالقليوبية تناشد المسئولين صرف معاش والدها المتوقف

مسن يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لمساعدته على أعباء الحياة

على يناشد التضامن لصرف معاش لمساعدته فى الإنفاق على أسرته وعلاجه.. صور

مسن يناشد وزارة التضامن صرف معاش لأبنائه مرضى السرطان

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الإثيوبي يعلن إجلاء رعايا إسرائيليين من إقليم تيجراي

أحمد ناجي: الحضري سينهي مسيرته التدريبية فى عمر 90 سنة

منظمة الصحة العالمية تعلق على استمرار فتح المدارس

بعد وفاته بمرض غريب .. معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل فايق عزب

"بعد التحية".. عرض جديد على MBC مصر غدا

انقلاب أتوبيس رحلات طلاب على طريق الأوتوستراد.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series تسجل رقما قياسيا جديدا.. فيديو و صور

10 صور من آخر حلقات The Voice Senior وتتويج اللبناني عبدو ياغي

تفاصيل السيارة كيا kia k5 هايبرد بعد وصولها السعودية.. صور