مواطن يستغيث بالتضامن لصرف معاش لمساعدته على تكاليف العلاج ومصاريف أسرته.. صور

ناشد المواطن علي منصور علي ، المقيم قرية تله محافظة المنيا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش نظرا لظروفه الصحية .









ويقول في رسالته : أنا عملت عمليه جراحه غضروف الفقرتين الرابعة والخامسة وتعديل في النخاع الشوكي وترقيع بالقطنية وملازم المنزل من سنة ومبشتغلش لأني لم أعد قادر على العمل وليه تأمين علي الحياه لأني خباز بلدي ولكن حولت أن أتقاضي معاش لكي أعيش منه أنا والأسرة خمس أفراد ، وأنا لا أتقاضي معاش من أي جها وقام صاحب العمل بفصلى من التامين لعدم قدرتي على العمل منذ عاما وشهرين وتراكمت عليه الديون.









مناشدا المسئولين بوزارة التضامن صرف معاش لمساعدته على أعباء الحياة









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