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شادي محمد: التعصب الكروي موجود للأبد.. والأهلي سيفوز بهدفين في نهائي أفريقيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:59 م
الكابتن شادي محمد،
الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق
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عادل نصار
قال الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن كرة القدم بها جزء من التعصب والانتماء للأندية، وهذا سيظل موجود للأبد، وهذا التعصب يختلف من ثقافة لأخرى.

وأضاف الكابتن شادي محمد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الجماهير تعبر عن رأيها في كرة القدم عن طريق السوشيال ميديا.

وأوضح أن التعصب زاد على السنوات الماضية، منوها بأن كرة القدم للاستمتاع وليس سواد أعظم كما يقول البعض، وعلى سبيل المثال الجمهور الإنجليزي قديما كان شديد التعصب، ولكن الآن أصبح أكثر هدوءًا.

وأشار لاعب النادي الأهلي السابق، إلى أنه لابد من عودة الجماهير للملاعب، وسوف يساهم ذلك في تقليل حجم التجاوزات التي نراها على السوشيال ميديا، متوقعا فوز النادي الأهلي بنتيجة 0/2 في مباراة دوري الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن فريق نادي الزمالك ناد كببر يقدّم أداءً جيدًا ولديه لاعيبة وجماهير محترمة.

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