Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

آخر مرة اشوفه فيها حي.. عمرو محمود ياسين يروي تفاصيل آخر ليلة لوالده

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:50 ص
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
Advertisements
إسراء صبري
روى عمرو محمود ياسين، عن آخر أيام والده، قائلًا "الفترة الأخيرة كانت قاسية جدا.. أنت عارف أن ابوك بيموت.. انت عارف أن كل يوم بيقربك من حاجة هتحصل قريب أوي"، معقبا "آخر شهر تعب وجاله التهاب رئوي حاد".

واسترسل خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "روحت الساعة 12 بليل وطول ما أنا ماشي عمال أقدم وآخر رجل عشان كنت حاسس أني هي دي آخر مرة أشوف فيها أبويا حي"، معقبا "الدكتورة قالتلي الوضع انتهي ومبقاش في أيدينا حاجة".

وواصل قائلا "الإنسان لما بيموت بيبقى ليه شكل معين.. وشه وأيدو ورجله كان لونهم أبيض وفضلت أبوس فيه واقرأ ليه قرآن، مكنتش عايز أشوفه بيموت قدامي دي كانت أكتر حاجة مخوفاني". 

وأكمل: "مشيت من عند والدي وكنت عارف أنها مجرد ساعات وهيبلغوني بخبر الوفاة، معقبا: حصلي حاجة في كتفي وقتها وكنت بحسبها جلطة..كنت بفكر أزاي هندفنه".

وأضاف "كلمت محمد رياض وقولتله أنا مش جهاز عشان أدفن والدي.. أنا مش هقدر أدفن أبويا النهاردة ومش هعرف أكروته"، معقبا "جيت أبلغ والدتي بالخبر وهي بمجرد ما شافتني ومن غير ما اتكلم صوتت وقالتلي خلاص كدا؟.. قولتلها خلاص".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السقا يكشف كواليس صداقته مع أحمد حلمي ورامز جلال.. ودرس عمره من والده

بناكل 50 و60 بطيخة.. أمير كرارة يروي تفاصيل عن طفولته.. فيديو

أمير كرارة: بحب أغسل المواعين وكنت باخد الفكة من جيب والدي

بوسي لوالدها: لم أقصر وببعتلك فلوس ومصرفتش عليا جنيه

المطربة بوسي عن تصريحات والدها: لم أقصر وببعتله فلوس ومصرفش عليا جنيه.. وأنا شفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها

بـ هاشتاج ياسين يغزو الجونة.. ياسين محمد أصغر مذيع يشارك في المهرجان

ترشيحاتنا

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء

شهيرة: محمود ياسين رفض المشاركة في «الجزيرة 2»

كان عكس ما بيظهر في التلفزيون.. عمرو محمود ياسين يروي مواقف جمعته بأبيه ..فيديو

انتحار مسجلة آداب تشاجرت مع قوادة.. وجريمة بسبب الزواج العرفي | ماذا حدث في القاهرة والجيزة

مليار إلا ربع.. أحد ضحايا مستريح الشرقية: المتهم أخد مني 10 مليون وفي ناس ليهم 30 و40

الاتحاد السكندري ينتظر رد النادي الأهلي لمعرفة موقف بادجي ويرغب في ضم لاعب الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء