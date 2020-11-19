آخر مرة اشوفه فيها حي.. عمرو محمود ياسين يروي تفاصيل آخر ليلة لوالده

واسترسل خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "روحت الساعة 12 بليل وطول ما أنا ماشي عمال أقدم وآخر رجل عشان كنت حاسس أني هي دي آخر مرة أشوف فيها أبويا حي"، معقبا "الدكتورة قالتلي الوضع انتهي ومبقاش في أيدينا حاجة".

وواصل قائلا "الإنسان لما بيموت بيبقى ليه شكل معين.. وشه وأيدو ورجله كان لونهم أبيض وفضلت أبوس فيه واقرأ ليه قرآن، مكنتش عايز أشوفه بيموت قدامي دي كانت أكتر حاجة مخوفاني".





وأكمل: "مشيت من عند والدي وكنت عارف أنها مجرد ساعات وهيبلغوني بخبر الوفاة، معقبا: حصلي حاجة في كتفي وقتها وكنت بحسبها جلطة..كنت بفكر أزاي هندفنه".



