أمريكا.. نانسي بيلوسي تعلق على ترشحها لرئاسة مجلس النواب لولاية جديدة

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، في معرض تعليقها على ترشيحها لرئاسة مجلس النواب مجددًا، أنها لو فازت فإن ولايتها ستكون الأخيرة.





وبذلك تكون بيلوسي أوفت بوعد قطعته في 2018، بالتخلي عن السلطة بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وفقًا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.





وقالت "بيلوسي"، في تصريح صحفي، "لا أريد تقويض أي نفوذ لدي، لكنني أدليت بهذا التصريح".



