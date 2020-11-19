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رياضة

الاتحاد السكندري ينتظر رد النادي الأهلي لمعرفة موقف بادجي ويرغب في ضم لاعب الزمالك

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:32 ص
أليو بادجي
أليو بادجي
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حسام الحارتي
ينتظر مسئولو الاتحاد السكندري، رد النادي الأهلي في استعارة "أليو بادجي" إلى صفوف زعيم الثغر بدايةً من الموسم المقبل.

كان ذلك لمعرفة المواقف النهائي الخاص بلاعب الأهلي من أجل البحث عن مهاجم آخر في حالة اعتذار اللاعب عن الإعارة لصفوف الاتحاد السكندري.

ومن جهة أخرى، يرغب مسئولو الاتحاد السكندري في الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك للحصول على خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق.

كما يرغب الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات بداية من الموسم المقبل وإسعاد جماهير زعيم الثغر.

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