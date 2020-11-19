شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

لقي طفل حديث الولادة، عمره 5 أسابيع، حتفه في ظروف غامضة ، في حين يواجه والداه اتهامًا بقتله، وقد مثلا أمام محكمة بمدينة "بريستول" البريطانية يوم الثلاثاء، على خلفية واقعة مصرعه بمنزلهما.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأم "هيلين جيريمي"، البالغة من العمر 26 عامًا، دخلت في نوبة بكاء أثناء مثولها أمام المحكمة جنبًا إلى جنب مع والد طفلها "جيمس دين كلارك"، البالغ عمره 31 عامًا، بتهمة قتل الطفل حديث الولادة "شون كلارك".









وكان الضحية لقى حتفه في منطقة سكنية بمقاطعة "جلوسترشير" الواقعة جنوب غرب إنجلترا، وذلك في الرابع عشر من يناير لعام 2018.





وأفاد التقرير بأن الأبوين يواجهان أيضًا اتهامًا بالتسبب في وفاة طفل أو السماح به؛ ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن سبب وملابسات مصرع الرضيع حديث الولادة خلال جلسة الاستماع القصيرة التي عُقدت مؤخرًا، والتي تمت خلالها قراءة التهم الموجهة إلى "جيريمي" و"كلارك".









يشار إلى أن الأبوين لم يعلقا على التهم التي وُجهت إليهما سواء بالاعتراف بها أو إنكارها خلال الجلسة؛ وكان قد تم إيداع كل منهما قيد الاحتجاز قبيل مثولهما أمام المحكمة.



