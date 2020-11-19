بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء

تحول عامل إندونيسي فقير إلى مليونير بين عشية وضحاها، وذلك إثر سقوط "حجر نيزكي" يُقدر وزنه بـ2.1 كيلو جرام واختراقه سقف منزله دون سابق إنذار.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذه القصة، موضحًا أن "جوسوا هوتاجالونج"، البالغ من العمر 33 عامًا والذي يعمل صانعًا للتوابيت، كان منهمكًا في تصنيع نعش بالقرب من منزله بمقاطعة "سومطرة الشمالية" بإندونيسيا، عندما اخترق الحجر الفضائي سقف مسكنه محدثًا حفرة به، وانتهى الحال بهذا الحجر مدفونًا على عمق 15 سنتيمترًا بجانب المنزل مباشرة.









وأضاف التقرير أن النيازك أو الأحجار النيزكية التي تحتوي على معادن نادرة من خارج الأرض يمكن أن يصل سعر الجرام الواحد منها عند بيعها إلى ألف دولار.





وتمكن "هوتاجالونج" من استخراج الحجر النيزكي، وأشار في تصريحات لصحيفة محلية إلى أنه كان مازال دافئًا عندما لمسه؛ ويُقدر عمر النيزك بـ4 مليارات و500 مليون سنة، وهو من فئة نادرة من النيازك وتصل قيمته إلى حوالي 1.85 مليون دولار أو 857 دولارًا للجرام الواحد.









وذكر "هوتاجالونج" أنه قام بإدخال الحجر الذي عثر عليه إلى منزله، لافتًا إلى أن الصوت الذي أحدثه عند ارتطامه بالسقف كان مدويًا لدرجة أن أجزاء من المنزل كانت تهتز؛ واستطرد موضحًا أن السكان المحليين في منطقته سمعوا بدورهم الصوت المدوي والذي هز منازلهم، وقام العشرات منهم في أعقاب ذلك بزيارة منزله لرؤية الحجر النادر.



