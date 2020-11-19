بيكهام: الفوز على البرازيل حاجة تانية وانضمامي للأهلي مسألة وقت

قال أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق وادي دجلة والمنتخب الاوليمبي إن الفوز على المنتخب البرازيلي الأولمبي "حاجة تانية"، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني قدم مباراة مميزة أمام راقصي السامبا واستحق الفوز بهدفين لهدف.





وأضاف "بيكهام"، في تصريحات ببرنامج "اللعيب" المذاع على "قناة mbc مصر"، أن الفوز ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما كانت نتيجة مجهود الجميع سواء جهازا فنيا أو لاعبين أو حتى مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدا أن المنتخب يسير بخطى ثابتة مع شوقي غريب المدير الفني.





وأكد أحمد رمضان بيكهام، اقترابه من الانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الحالية، بعد سلسلة من المفاوضات بين إدارة الناديين.





وأوضح أن انضمامه للأهلي مسألة وقت بعدما اتفق الطرفان على كل شيء ويتبقى الإعلان الرسمي، مشيرا إلى أن هذا الخطوة لم تكن تتم إلا بموافقة إدارة وادي دجلة التي تضع اللمسات النهائية للصفقة.





وتمكن المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، المدير الفني، من التتويج بلقب الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية، على أثر فوزه على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف في المباراة الختامية للدورة التي أجريت باستاد القاهرة الدولي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.



