عاجل.. لاعب بيراميدز يعلن تعافيه من فيروس كورونا

نشر اللاعب عماد نبيل دونجا لاعب نادي بيراميدز صورة جديدة من خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر عماد نبيل دونجا، في الصورة أثناء تدريبات نادي بيراميدز معلنا شفاءه من فيروس كورونا بعدما أصيب وفقا للتحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها يوم الإثنين الماضي.





وكتب عماد نبيل دونجا على الصورة معلقا "الحمدلله سلبية".









وفي سياق آخر، قرر مسئولو الزمالك رفع العرض المالي المقدم للحصول على خدمات دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار لاعبي فريق بيراميدز إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليونا.





ويحاول مسئولو الزمالك الضغط على مسئولي بيراميدز وإقناعهم بالتخلي عن الثلاثي في الموسم المقبل.