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أخبار العالم

80 مليون صوت.. بايدن يحقق أرقاما قياسية في الانتخابات الرئاسية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، عن أن حصيلة الأصوات التي فاز بها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تقترب من رقم قياسي يناهز 80 مليون صوت بينما تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات في بعض المناطق.

وحقق بايدن بالفعل رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الأصوات لمرشح رئاسي فائز، كما حقق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أيضًا علامة عالية لأكبر عدد من الأصوات لمرشح منافس.

ومع فرز أكثر من 155 مليون صوت، بلغت نسبة المشاركة 65 في المئة من جميع الناخبين المؤهلين، وهي أعلى نسبة منذ عام 1908، وفقًا لبيانات أسوشيتد برس ومشروع الانتخابات الأمريكية.

ويتقدم بايدن حاليًا في المجمع الانتخابي بفارق 290-232.  لكن هذا لا يشمل الناخبين من جورجيا، حيث يجري المسؤولون فرزًا يدويًا.

وإذا استمر تقدم بايدن، فسوف يفوز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي، بينما يملك ترامب 232 صوتا، وهو نفس الهامش الذي فاز به ترامب في عام 2016. 

ووقتها حقق ترامب فوزه بـ 77 ألف صوت في ثلاث ولايات ساحلية، في حين أن هامش بايدن سيكون أضيق قليلًا بحوالي 45 ألف صوت عبر أريزونا وجورجيا وويسكونسن.
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