رئيس مدينة نخل بشمال سيناء يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بها

، اليوم، بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2020م في مختلف القطاعات الخدمية خاصة الإنارة والطرق والكهرباء والبنية الأساسية.



حيث تفقد الأعمال الجارية لتخطيط وتنظيم الشوارع الرئيسية بالمدينة وتركيب أعمدة الإنارة طريق نخل النفق، كما تفقد أعمال الإنارة على طريق نخل رأس النقب لإنارة مداخل المدينة.



ورافقه خلال الجولة مهند مصطفى مدير مركز المعلومات، صلاح عطية مدير الشئون القانونية، والمهندس عبدالمحسن مسؤول الكهرباء بمجلس المدينة.



وأكد رئيس المدينة، إنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمنطقة وسط سيناء، للعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين في المنطقة.









وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية التى استهدفتها المدينة، جاءت لظهور المدينة بالمظهر الحضارى، وكذا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد "سليمان" أهمية الالتزام بالمتابعة المستمرة لكل الأعمال بجميع القطاعات الخدمية، والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين.



وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم إنشاء لوحة توزيع كهرباء بقرية رأس النقب، بهدف تخفيف الأحمال على الشبكة القائمة مع تحسين الخدمة الحالية للشبكة في الوضع الحالي وتأمين التيار الكهربائي، بالإضافة إلى توصيل مصدر



وأضاف، أنه جار مواصلة أعمال الرصف بشوارع مدينة نخل لإعادة المظهر الجمالى للشوارع، وتسهيل الحركة المرورية علي المواطنين، وحفر الآبار السطحية بقرية الكونتلا، ضمن خطة توفير المياه التى تقدمها الدولة للسكان.



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وطالب بسرعة تلافى جميع الملاحظات للعمل على تنفيذ الأعمال فى توقيتاتها، والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن.وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية التى استهدفتها المدينة، جاءت لظهور المدينة بالمظهر الحضارى، وكذا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد "سليمان" أهمية الالتزام بالمتابعة المستمرة لكل الأعمال بجميع القطاعات الخدمية، والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين.وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم إنشاء لوحة توزيع كهرباء بقرية رأس النقب، بهدف تخفيف الأحمال على الشبكة القائمة مع تحسين الخدمة الحالية للشبكة في الوضع الحالي وتأمين التيار الكهربائي، بالإضافة إلى توصيل مصدر كابلات للتيار الكهربائي للتوسعات والمشروعات التنموية والمرافق الخدمية.وأضاف، أنه جار مواصلة أعمال الرصف بشوارع مدينة نخل لإعادة المظهر الجمالى للشوارع، وتسهيل الحركة المرورية علي المواطنين، وحفر الآبار السطحية بقرية الكونتلا، ضمن خطة توفير المياه التى تقدمها الدولة للسكان.اقرأ أيضا: