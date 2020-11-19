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رياضة

أخبار الرياضة | بيكهام: انضمامي للأهلي مسألة وقت.. وإصابة هيثم كمال قائد منتخب مصر لكرة السلة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:56 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة، حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي:

بيكهام: الفوز على البرازيل حاجة تانية وانضمامي للأهلي مسألة وقت

قال أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق وادي دجلة والمنتخب الاوليمبي إن الفوز على المنتخب البرازيلي الأولمبي "حاجة تانية"، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني قدم مباراة مميزة أمام راقصي السامبا واستحق الفوز بهدفين لهدف.




الشناوي: لم نتوقع سيناريو مباراة توجو.. والبدري استعد جيدًا

صرح محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، بأن اللاعبين لم يتوقعوا الفوز بهذه الطريقة على منتخب توجو خارج الأرض، مؤكدا أن الرغبة كانت عند الجميع هي الفوز ولكن سيناريو المباراة لم يكن متوقعا.



الاتحاد السكندري ينتظر رد النادي الأهلي لمعرفة موقف بادجي ويرغب في ضم لاعب الزمالك

ينتظر مسئولو الاتحاد السكندري، رد النادي الأهلي في استعارة "أليو بادجي" إلى صفوف زعيم الثغر بدايةً من الموسم المقبل.



قبل خوض بطولة أفريقيا.. إصابة هيثم كمال قائد منتخب مصر لكرة السلة

أصيب هيثم كمال، قائد منتخب مصر الأول لكرة السلة ولاعب نادي الاتحاد السكندري خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الأول الثلاثاء على صالة كمال شلبي.



شوقي غريب: الأولوية للمنتخب الأول في اختيار اللاعبين.. ونمتلك عرضا لمواجهة اليابان

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه وضع مخططًا قبل قيادته للمنتخب في شهر مارس العام الماضي بخوض وديات لتجهيز اللاعبين بشكل جيد.



إيطاليا في نصف نهائي الأمم الأوروبية.. وهولندا تودع رغم هزيمة بولندا

تأهل المنتخب الإيطالي، لدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره المنتخب البوسني بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة السادسة من المجموعة الأولى في التصنيف الأول للمسابقة.


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