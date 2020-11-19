جهاز حماية المستهلك: عقوبات رادعة للمخالفين لقانون الجهاز.. فيديو

قال أحمد سمير فرج ، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إننا نسعى ليتعرف الناس على ما يسمى قانون حماية المستهلك منه . إنناوكيفية الاستفادة





وأضاف أحمد سمير ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أ ن قانون حماية المستهلك يقوم بتوفير حقوق حقيقة ، مؤكدًا على وجود عقوبات رادعة للمخالفين فى هذا القانون ، بالاضافة إلى الرد على استفسارات الناس .





القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أننا نحاول أن نصل كافة المعلومات الخاصة بجهاز حماية المستهلك للناس ، التواصل معه . وأشارالمعلوماتوكيفية

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أننا نساعد فى التوعية والفهم لفهم قوانين حماية المستهلك ، والتعرف على نوع العقوبات وسببها .



