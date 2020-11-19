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جهاز حماية المستهلك: عقوبات رادعة للمخالفين لقانون الجهاز.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:11 ص
رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك
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ريهام فيكتور
قال أحمد سمير فرج ، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إننا نسعى ليتعرف الناس على ما يسمى قانون حماية المستهلك ، وكيفية الاستفادة منه .

وأضاف  أحمد سمير ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن قانون حماية المستهلك يقوم بتوفير حقوق حقيقة ، مؤكدًا على وجود عقوبات رادعة للمخالفين فى هذا القانون ، بالاضافة إلى الرد على استفسارات الناس .

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ،  إلى أننا نحاول أن نصل كافة المعلومات الخاصة بجهاز حماية المستهلك للناس ، وكيفية التواصل معه .
 
وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أننا نساعد فى التوعية والفهم لفهم قوانين حماية المستهلك ، والتعرف على نوع العقوبات وسببها .

وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الإعلاميين خلال الفترة الماضية قاموا بالمساهمة فى كل ذلك ، منوهًا إلى أن الجهاز يعتمد على الخبرات الشبابية .
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