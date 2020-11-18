جهاز حماية المستهلك يضبط أخصائيا اجتماعيا بإحدى المدارس انتحل صفة طبيب نفسي

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بورسعيد بالاشتراك والتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة، من ضبط أحد المراكز غير المرخصة للعلاج النفسى والاستشارات الاسرية بحى العرب بمحافظة بورسعيد.





وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات له اليوم، أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيدًا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات و السلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقًا من توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة ومكافحة الإعلانات المضللة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري .





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وذكر أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم رصد الإعلانات بالسوشيال ميديا وتم جمع الاستدلالات والتأكد من صحة المعلومة وتم إخطار العلاج الحر للإنضمام للحملة قبل تحركها استكمالا للإجراءات القانونية .





و عليه تم القيام بالحملة واستهداف مقر المركز وتبين وجود إعلانات ولافتات بالشارع وأمام المقر تحت اسم " مركز الدكتور عمرو شليل للعلاج النفسى والاستشاارات الاسرية "، وبمواجهة صاحب المركز تبين من واقع بطاقة الرقم القومى الخاص به أنه يعمل أخصائى نفسى بمديرية التربية والتعليم ، وأنه من غير الحاصلين على بكالوريوس الطب أو درجة الدكتوراه الا انه يستخدم لفظ " دكتور " فى الإعلان عن نشاطه لايهام المستهلكين بحصوله على الدرجة او التخصص المطلوب لمزاولة مهنة الطب النفسى وذلك على غير الحقيقة .





كما تبين أن المركز غير حاصل على التراخيص اللازمة وذلك لاشتراط صدور الترخيص لأعضاء نقابة المهن الطبية دون غيرهم وهو شرط غير متوافر فى صاحب المركز ، وقد تم تحرير المحضر رقم 3270 لسنة 2020 جنح العرب ببورسعيد ضد صاحب المركز لمخالفته المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعمد تضليل المستهلكين حول طبيعة الخدمة التى يؤديها مما يوقعهم فى خلط وغلط ، وتم اخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها.





وأشار رئيس الجهاز ،إلى انه بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد ، فقد تم العرض على اللواء محافظ بورسعيد لاستصدار قرار غلق ادارى للمركز لإدارته بدون ترخيص .





وأكد رئيس الجهاز ، على ان جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين او الاضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقًا من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .





وناشد رئيس الجهاز الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .



