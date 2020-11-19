اليوم.. نقيب الصحفيين يجتمع مع محرري ملف "السياحة والآثار" قبل لقاء الوزير

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تأكيدًا لما أعلنه في بيانه الصادر صباح الثلاثاء، فسوف يجتمع اليوم الخميس بمقر النقابة مع كل الزملاء المعتمدين كمندوبين لصحفهم وإصداراتهم ومواقعهم لدى وزارة السياحة والآثار، الساعة الخامسة مساءً.





وقال إن الاجتماع لبحث مطالبهم المتعلقة بتسهيل عملهم الصحفي بالوزارة، ومناقشة أي مشكلات أو عوائق تقف في طريقهم، واقتراح الحلول والسبل المناسبة لمواجهتها -وذلك كله- في ظل المذكرات والبيانات التي تقدم بها مؤخرا بعض من هؤلاء الزملاء وعدد من أعضاء مجلس النقابة.



