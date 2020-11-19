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أخبار البلد

اليوم.. نقيب الصحفيين يجتمع مع محرري ملف "السياحة والآثار" قبل لقاء الوزير

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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عبد الوكيل أبو القاسم
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تأكيدًا لما أعلنه في بيانه الصادر صباح الثلاثاء، فسوف يجتمع اليوم الخميس بمقر النقابة مع كل الزملاء المعتمدين كمندوبين لصحفهم وإصداراتهم ومواقعهم لدى وزارة السياحة والآثار، الساعة الخامسة مساءً.

وقال إن الاجتماع لبحث مطالبهم المتعلقة بتسهيل عملهم الصحفي بالوزارة، ومناقشة أي مشكلات أو عوائق تقف في طريقهم، واقتراح الحلول والسبل المناسبة لمواجهتها -وذلك كله- في ظل المذكرات والبيانات التي تقدم بها مؤخرا بعض من هؤلاء الزملاء وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وأضاف النقيب أن هذا الاجتماع يسبق اللقاء المشترك المقرر عقده مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبوع القادم، والذي استمرت طوال الأيام الماضية الاتصالات والترتيبات الكثيفة بشأنه، لضمان وصوله للنتائج المرجوة منه على قاعدة الحرص التام على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، واحترامهم وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية أثناء قيامهم بعملهم.
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