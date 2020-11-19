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مرأة

الملابس الضيقة والتدخين يعرضان للإصابة بالسلوليت.. إليك الأسباب والعلاج

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:18 م
الملابس الضيقة و
الملابس الضيقة و التدخين يعرض للإصابة بالسلوليت إليك الأسباب
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أسماء عبد الحفيظ

 يمكن أن يؤثر السيلوليت على كل من الرجال والنساء ، ولكنه أكثر شيوعًا في الإناث ، بسبب اختلاف توزيعات الدهون والعضلات والأنسجة الضامة، وتتضمن أسباب السيلوليت فيما يلي:-

أسباب السيلوليت وطرق علاجها

أصبح جميع الفتيات والسيدات عرضة للإصابة بالسلوليت، ويرجع ذلك لانخفاض الوزن الزائد كثيرا، مما يسبب إلى حدوت ترهلات وخطوط بيضاء فى الجلد نتيجة لانكماش نسبة الدهون، إليك أبرز هذه الأسباب.

- العوامل الهرمونية والعمر

من المحتمل أن تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في تطور السيلوليت، مثل الاستروجين ، الأنسولين ، النورادرينالين ، وهرمونات الغدة الدرقية ، والبرولاكتين فهي جزء من عملية إنتاج السيلوليت، ففى حالة انخفاض هرمون الاستروجين عند النساء عند الاقتراب من انقطاع الطمث ، فإن تدفق الدم إلى النسيج الضام تحت الجلد يتناقص أيضًا، حيث أن انخفاض الدورة الدموية يعني انخفاض كمية الأكسجين في المنطقة ، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الكولاجين، فتتوسع الخلايا الدهنية أيضًا مع انخفاض مستويات الإستروجين.

- يتسبب العمر أيضًا في أن يصبح الجلد أقل مرونة وأرق وأكثر عرضة للتراجع، فهذا يزيد من فرصة السيلوليت النامية.

- عوامل وراثية
بعض الجينات مطلوبة لتطوير السيلوليت، حيث يمكن ربط العوامل الوراثية بسرعة التمثيل الغذائي للشخص ، وتوزيع الدهون تحت الجلد ، والعرق ، حيث تؤثر تلك العوامل على فرصة السيلوليت النامية.

- العوامل الغذائية ونمط الحياة
لا ينتج السيلوليت عن "السموم" ، على الرغم من أن نمط الحياة الصحي قد يساعد في تقليل المخاطر، فالأشخاص الذين يتناولون الكثير من الدهون والكربوهيدرات والملح والألياف القليلة جدًا من المحتمل أن يكون لديهم كميات أكبر من السيلوليت.

- التدخين
يكون السيلوليت أكثر انتشارًا بين المدخنين ، وأولئك الذين لا يمارسون الرياضة ، وأولئك الذين يجلسون أو يقفون في وضعية واحدة لفترات طويلة من الزمن.

- الملابس الضيقة
ارتداء الملابس الداخلية مع مرونة ضيقة عبر الأرداف يمكن أن تحد من تدفق الدم ، وهذا قد يسهم في تشكيل السيلوليت.

- الدهون الزائدة
فالسيلوليت أكثر انتشارًا في الأشخاص الذين يعانون من الدهون الزائدة.

علاج السلوليت

الدكتور هند مأمون خبيرة الطب البديل والتدلوى بالاعشاب تقدم حيلة سريعة باشهر انواع الزيوت المعروف بسرعة فى القضاء على السلوليت.

زيت اللوز

ضعي كمية قليلة من زيت اللوز على منطقة السيلوليت، ودلكيها بلطف لمدة ١٥ دقيقة يوميًا، للحصول على أفضل النتائج.

اتركى زيت جوز اللوز على البشرة للحصول على فوائد الصحية، واكتساب بعض الفيتامينات منه.

مارسي الرياضة الطبيعية ولتكن المشى لمدة نصف ساعة للحصول على جسم مشدود.

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