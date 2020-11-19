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اقتصاد

2.4 مليار جنيه.. البورصة تواصل الخسائر بمنتصف تعاملات اليوم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:14 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بصورة جماعية في منتصف تعاملات اليوم الخميس، 19 نوفمبر بجلسة ختام الأسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 2.4 مليار جنيه، بسبب مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وبحسب البورصة فقد هبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.65 % ليصل إلى مستوى 10،918.3 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.22 %، وصولا إلى 4،212.2 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13،011.17 نقطة. 

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كما هبط مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.01 % ليصل إلى مستوى 2،020.09 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" هو الأخر بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2،949.96 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.26 % ليصل إلى مستوى 2،145.94 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.75% وصولا لمستوي 1،706.76 نقطة.
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