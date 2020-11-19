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محافظات

لوحات إرشادية.. غلق كوبري كفر الجزار لأعمال الصيانة.. صور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قامت محافظة القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية اليوم، بوضع لوحات إرشادية للسائقين، وذلك عقب غلق كوبري كفر الجزار أمام السيارات والسير سيكون للمشاة خلال فترة الغلق الكلي.


من جانبه قال العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية أنه تم وضع خطة بديلة للكوبرى وتوفير بدائل لخط سير السيارات للمواطنين حيث سيكون خط السير المتجه من وإلى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى لحين الانتهاء من أعمال صيانة كوبري كفر الجزار على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات إرشادية للمواطنين.

كان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وجه بمعاينة كوبري كفر الجزار المعدني المتحرك على النيل حيث تلاحظ أنه في حاجة إلى صيانة لتيسير الحركة المرورية فقامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإرسال فريق عمل لمعاينة الكوبري وبناء عليه تقرر غلق كوبري كفر الجزار بشكل كلي اعتبارا من اليوم وحتى مساء الخميس 26 نوفمبر 2020.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مرور القليوبية لتوفير بدائل لخط سير السيارات للمواطنين، حيث سيكون خط السير المتجه من والى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى لحين الانتهاء من أعمال صيانة كوبري كفر الجزار مع التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات إرشادية للمواطنين.

كما أجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية مفاجئة بشوارع مدينة طوخ وقليوب وبنها استمرت حتى بعد منتصف الليل للاطمئنان على الحالة المرورية والإشغالات والنظافة وخلو الشوارع من الباعة الجائلين ومتابعة مخالفات المحلات والكافيهات والتزامهم بالإجراءات الاحترازية الصادرة طبقا لقرار مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا.
لوحات إرشادية.. غلق كوبري كفر الجزار لأعمال الصيانة.. صور
لوحات إرشادية.. غلق كوبري كفر الجزار لأعمال الصيانة.. صور
لوحات إرشادية.. غلق كوبري كفر الجزار لأعمال الصيانة.. صور
لوحات إرشادية.. غلق كوبري كفر الجزار لأعمال الصيانة.. صور
لوحات إرشادية.. غلق كوبري كفر الجزار لأعمال الصيانة.. صور
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