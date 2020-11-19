إيران تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا و476 وفاة

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 43 ألفا و418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و476 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك تكون إيران قد سجلت 815 ألفًا و117 إصابة بالفيروس، و43 ألفا و418 حالة وفاة حتى الأن بسبب كورونا.





كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن احتمالية تأخر توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب بعض الإجراءات التقنية.





وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.





وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.





ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة، وفقًا لسكاي نيوز.