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رياضة

وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:28 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لرصد معدل الإنجاز المحقق على صعيد البنية الإنشائية بالمدينة المقامة على مساحة 93 فدانًا، وذلك برفقة مسئولي إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمين على أعمال التنفيذ.

وشملت جولة الوزير تفقد مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية والملاعب المتعددة الأغراض، والأماكن المخصصة للعائلات والأطفال، وصالات الألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب التنس، ومبني ملاعب الإسكواش، والمبنى الثقافي التكنولوجي، والمبني الاجتماعي، ومنطقة الخدمات، إضافة إلى تفقد الصالة المغطاة والتي تم الانتهاء من إنشائها ومقرر استضافتها لإحدى مجموعات بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير المقبل.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الرياضية تعد واحدةً من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التي تم إنشائها وفق المعايير الدولية، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا أن المدينة واحدة من المشروعات المتميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة إحدى أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد الوزير بحجم الإنجازات المحققة على صعيد الانتهاء من البنية الإنشائية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الانتهاء من الصالة المغطاة بداخل المدينة، واستعدادها لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2021، لافتًا إلى عزم الدولة المصرية؛ لتحقيق النجاح في تنظيم مونديال العالم لليد، وحرص الجميع على التكاتف من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة تعكس أمام العالم قدرة مصر التنظيمية في استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.
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