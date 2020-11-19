Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السجن المشدد لسائقين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بقنا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد ١٠ سنوات لكل منهما، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة و حيازة أسلحة و طلقات نارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، و أحمد عبدالحي قوره، و أمانة سر صلاح فراج و محمد حسني و علاء محمد.

اقرأ أيضًا : مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم على طريق قنا الزراعي

ترجع وقائع القضية لـ نوفمبر ٢٠١٩ عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام كلا من محمد.ع.ا سائق و كرم.ح.ا ٢٨ سنه، سائق" مقيمان بقرية البارود التابعة لمركز قفط"، بحيازتهم أسلحة نارية و مواد مخدرة، لترويجها على عملائهم بدائرة المحافظة.

بعد تقنين الإجراءات، تم إعداد أكمنة بطريق قفط- القصير  الصحراوى، و ضبط المتهمين أثناء استقلالها سياره رقم ١٢١٣٩٦ نقل قنا و بتفتيش السيارة عثر على ٣٠ لفافة بانجو و ١٤ لفافة حشيش صغيره و بندقية آلية و بندقية خرطوش و ٢٠ طلق نارى متنوع.

أحيل المتهمون إلى محكمة جنايات قنا بتهمة الاتجار فى المخدرات و حيازة أسلحة و طلقات نارية، والتى قضت بحكمها المذكور.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

السجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة الشروع في قتل ضابط شرطة بقنا

السجن المشدد لعامل لاتجاره فى المواد المخدرة بقنا

السجن 5 سنوات لـ مهندس زراعي لإتجاره في الأسلحة النارية بقنا

ترشيحاتنا

شاهد.. رئيس الوزراء يعتذر على الهواء: بعتذر عن التأخير بس والله غصب عني

وزير البترول: توقف مفاوضات استحواذ ساويرس على شركة شلاتين للذهب

تحرش بـ 14 فتاة .. الحبس سنتين لرئيس مجلس إدارة دار أيتام

ذروتها الجمعة.. الأرصاد: القاهرة ستشهد تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة "فيديو"

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية هذا العام

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 12 إصابة وافدة من الخارج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series تسجل رقما قياسيا جديدا.. فيديو و صور

10 صور من آخر حلقات The Voice Senior وتتويج اللبناني عبدو ياغي

تفاصيل السيارة كيا kia k5 هايبرد بعد وصولها السعودية.. صور