السجن المشدد لسائقين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد ١٠ سنوات لكل منهما، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة و حيازة أسلحة و طلقات نارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، و أحمد عبدالحي قوره، و أمانة سر صلاح فراج و محمد حسني و علاء محمد.



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ترجع وقائع القضية لـ نوفمبر ٢٠١٩ عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام كلا من محمد.ع.ا سائق و كرم.ح.ا ٢٨ سنه، سائق" مقيمان بقرية البارود التابعة لمركز قفط"، بحيازتهم أسلحة نارية و مواد مخدرة، لترويجها على عملائهم بدائرة المحافظة.

بعد تقنين الإجراءات، تم إعداد أكمنة بطريق قفط- القصير الصحراوى، و ضبط المتهمين أثناء استقلالها سياره رقم ١٢١٣٩٦ نقل قنا و بتفتيش السيارة عثر على ٣٠ لفافة بانجو و ١٤ لفافة حشيش صغيره و بندقية آلية و بندقية خرطوش و ٢٠ طلق نارى متنوع.

أحيل المتهمون إلى محكمة جنايات قنا بتهمة الاتجار فى المخدرات و حيازة أسلحة و طلقات نارية، والتى قضت بحكمها المذكور.







