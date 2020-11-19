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تعليم

التعليم العالي تشدد على التصدي لشائعات تعطيل الدراسة بالجامعات

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة لما يتم ترديده من شائعات حول تعطيل الدراسة في الجامعات مشيرا إلى تشديد الوزير على التصدي لأي شائعات من شأنها تعطيل الدراسة.

 

وأضاف المصدر أنه يتم الان الاستعداد في الوقت الحالي بالجامعات لاختبارات الميد تيرم والتي اشاع البعض عدم إجراؤها ، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لهذه الاستعداد والإجراءات الاحترازية.

 

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وكان قد نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

 

وشددت الوزارة على عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وفقًا للخريطة الزمنية المعلن عنها مسبقًا، مُشيرةً إلى استعداد كل الجامعات لإجراء الامتحانات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال المنصة التعليمية، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

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