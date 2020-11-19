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تعليم

البحث العلمي تعلن ندوة إدارة المخلفات البلاستيكية من كوفيد -19

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظم اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية ندوة إدارة المخلفات البلاستيكية من كوفيد -19  يوم 26 نوفمبر 2020 فى مقر الأكاديمية، حيث تستهدف الندوة العلماء والمعلمين والطلاب والباحثين العلميين / المتخصصين وفرق القادة والمديرين،  سيحصل جميع الحاضرين على شهادة حضور تثبت مشاركتهم في الندوة.

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وتتضمن موضوعات المناقشة:
- دور الأوساط الأكاديمية في التثقيف والتوعية بالتحديات أثناء هذا الوباء
- الفرص في عمليات دورة الحياة أثناء هذا الوباء

- أفضل الممارسات لتقليل نفايات المستهلكات المستخدمة أثناء الجائحة

وللاطلاع على جدول الندوة من هنا، وللاتصال من الممكن ارسال على الاميل [email protected] 
 
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وكانت قد اعلن أكاديمية البحث العلمى عن دعوة للباحثين للمشاركة فى ورشة عمل اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم عن  مواجهة كورونا وتداعياتها ودور المرأة العلمية فى ذلك، وذك فى يوم 28 ديسمبر 2020 بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث العلمى، على أن يكون اخر موعد للتقديم 15 ديسمبر 2020.

يمكنك التقديم من خلال هذا اللينك اضغط هنا 


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