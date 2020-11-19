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فن

آسر ياسين وشريف منير.. فنانون يزورون متحف القوات الجوية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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شيري نبيل
حرصت مجموعة من الفنانين ومنهم اسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى واحمد حاتم على زيارة متحف القوات الجوية.

واستقبل مدير المتحف الضيوف من الفنانين مع التزامهم باتباع الاجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة للوقاية من الاصابة بفيروس" كورونا".

صاحب الفنانين  اثناء جولتهم عدد من المشرفين من داخل المتحف لتقدم شرحا تفصيليا ووافيا عن معالم المكان وتاريخ نشأة القوات الجوية وكيفية تطور تقنيات الطيران المصري فى الماضى والحاضر وقاموا بعمل جولة لفناء العرض المكشوف الذى يوجد به عدد من الطائرات الحقيقية الحربية كما شاهدوا ايضا  افلاما تسجيلية قصيرة تجسد انتصارات اكتوبر.

واكد الفنانون خلال زيارتهم انها الاولى لهم وانهم شعروا بالفخر والاعتزاز من خلال وجودهم فى هذا المكان العريق الذى استفادوا منه  بمعلومات قيمة عن التاريخ الحافل لابطال القوات المسلحة وعرفوا الكثير عن خلفية تاريخ نشاة القوات الجوية.

وفى نهاية الزيارة حرص كل الفنانين على التقاط  عدد من الصورة التذكارية لهم وسط الطائرات العسكرية  داخل المتحف كنوع من الفخر بتوثيقهم للحدث التاريخى ، بوادر عدد من زوار المتحف من الجمهور اللذين تواجدوا مع اطفالهم فى زيارة لنفس المكان بتصوير ابنائهم الصغار مع الفنانين  الذىن احبوا ادوارهم الفنية  فى الاعمال الوطنية التى قدموها.

على الجانب الآخر، أعلن الفنان آسر ياسين ، عرض  فيلم "من ظهر راجل" على شبكة "نتفليكس" وذلك عبر حسابه الشخصي من خلال خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر صورة له بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، وكتب قائلا "العرض الأول لـ فيلم من ظهر راجل كان بمهرجان القاهرة السنيمائى عام 2016  ودلوقت على شاشة Netflix. 

وشارك آسر ياسين في الماراثون الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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