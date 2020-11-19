آسر ياسين وشريف منير.. فنانون يزورون متحف القوات الجوية

حرصت مجموعة من الفنانين ومنهم اسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى واحمد حاتم على زيارة متحف القوات الجوية.





واستقبل مدير المتحف الضيوف من الفنانين مع التزامهم باتباع الاجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة للوقاية من الاصابة بفيروس" كورونا".





صاحب الفنانين اثناء جولتهم عدد من المشرفين من داخل المتحف لتقدم شرحا تفصيليا ووافيا عن معالم المكان وتاريخ نشأة القوات الجوية وكيفية تطور تقنيات الطيران المصري فى الماضى والحاضر وقاموا بعمل جولة لفناء العرض المكشوف الذى يوجد به عدد من الطائرات الحقيقية الحربية كما شاهدوا ايضا افلاما تسجيلية قصيرة تجسد انتصارات اكتوبر.





واكد الفنانون خلال زيارتهم انها الاولى لهم وانهم شعروا بالفخر والاعتزاز من خلال وجودهم فى هذا المكان العريق الذى استفادوا منه بمعلومات قيمة عن التاريخ الحافل لابطال القوات المسلحة وعرفوا الكثير عن خلفية تاريخ نشاة القوات الجوية.





وفى نهاية الزيارة حرص كل الفنانين على التقاط عدد من الصورة التذكارية لهم وسط الطائرات العسكرية داخل المتحف كنوع من الفخر بتوثيقهم للحدث التاريخى ، بوادر عدد من زوار المتحف من الجمهور اللذين تواجدوا مع اطفالهم فى زيارة لنفس المكان بتصوير ابنائهم الصغار مع الفنانين الذىن احبوا ادوارهم الفنية فى الاعمال الوطنية التى قدموها.



