أمين "مستقبل وطن": الفضل في إشادة البنك الدولي بسياسات مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن إشادة البنك الدولي حول تحسن متغيرات الاقتصاد الكلي بمصر، جاء بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذته الدولة في السنوات الأخيرة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.





وأضاف صبري، في بيان، أن مصر نجحت بكل تأكيد في تخطى التحديات المختلفة التي واجهت الدولة وذلك بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي ساهمت في دفع جهود التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الأمن والاستقرار، بأنها شهادة عالمية جديدة لصالح الدولة المصرية، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواصل إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابي مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها لاسيما أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد والتي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات جميع دول العالم.





وأشار المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح للنمو والنهضة الاقتصادية والانطلاق إلى آفاق الدول المُتقدمة اقتصاديًا خلال السنوات القادمة بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء رؤية مصر 2030.



