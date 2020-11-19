صديقة طفولة ابنة ترامب: إيفانكا تكره العرب والفقراء.. فيديو

عرضت قناة «الغد» تقريرا مصورا عن حقيقة إيفانكا ترامب بعيدا عن الأضواء، وذلك من خلال وصف صديقة مقربة لها تدعى ليسندرا أوروستروم، حيث وصفتها أنها تشارك والدها في شغفه بالمال وازدرائه الواضح للفقراء، وقالت إن هذا ما تؤمن به ابنة رئيس الولايات المتحدة.





وكتبت أوروستروم مقالًا كاملًا عن صديقتها منذ الطفولة إيفانكا ترامب موضحة فيه شخصيتها الحقيقية رغم تحذير الكثير لها من نشره.





وقالت أوروستروم: "على الرغم من الأصدقاء والعائلة قد حذروني من أن هذا المقال لن يتم تلقيه بالطريقة التي أريدها لكن أعتقد أن الوقت قد حان لنقد طفولة إيفانكا".





وأوضحت أوروستروم خلال مقال إن إيفانكا تكره الفقراء، فعندما كنا في منتصف العشرينات أوصيت ابنه ترامب بقراءة كتاب إمباير فولز، وهي رواية حاصلة على جائزة بوليتزر لريتشارد روسو، تتحدث عن شخصيات من الطبقة العاملة في بلدة صغيرة ليكون رد إيفانكا "لماذا تطلبين مني أن أقرأ كتابًا سخيفًا عن الفقراء، أي جزء منك يعتقد أنني سأكون مهتمة بذلك؟".





وزعمت أوروستروم أن إيفانكا تكره العرب، فعندما كانت تشاهد أو تسمع أي كلمة عربية تصرخ بقول "إرهاب".





وبعد انضمام إيفانكا إلى فريق دونالد ترامب الرئاسي في البيت الأبيض كمستشارة في عام 2017، توقعت أوروستروم أن يحدث توازنا أو اعتدالا في شخصيتها العنصرية لكن هذا لم يحدث.





وأوضح المقال الذي نشرته مجلة فانيتي فير أن عيوب إيفانكا جاءت من طبيعة والدها دونالد ترامب الذي كان يولي اهتماما كبيرا لجاذبية ابنته على حساب أصدقائها عندما كانوا في سن المراهقة وكان سؤاله دائما عما إذا كانت ابنته هل أجمل فتاة في الصف وأكثرهم شهرة أم لا.



