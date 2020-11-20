انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان شارع الأمراء فى منطقة العباسية

أستغاثت السيدة سمر محمود ، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ لحل مشاكل المواطنين متضررة فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة العباسية والوايلي تحديدا شارع الأمراء وهو متفرع من شارع العباسية بصورة وصفتها القارئة بالمخيفة

وتقول فى رسالتها : في منطقة العباسية والشوارع المحيطة بقسم الوايلي تنتشر بصورة مخيفة الكلاب الضالة الكبيرة والصغيرة فهي تتكاثر بصورة كبيرة وهي منطقة مشهورة بكثرة المدارس والمستشفيات فالكلاب الضالة أصبحت تمثل خطر كبير على سكان المنطقة





وخصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير ولا ليل ولا نهار ترعب المشاة وأصوات عواءها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع وخصوصًا ليلا بسببها وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة الماره فتسبب لهم نوع من الفزع والهلع .





وناشدت المسئولين بالوحدات البيطرية و الحى العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنة في هذه المنطقة





للتواصل مع القارئة : 01006591340

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