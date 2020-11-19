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الشوباشي: مشروع الشرق الأوسط الكبير استهدف تقسيم مصر إلى 5 دويلات

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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أسامة علي
هاجمت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، منظمة هيومان رايتس ووتش قائلة إنها :" تكيل بمكيال واحد ضد كل ما هو شريف ومحترم".

وتابعت الشوباشي خلال حوارها مع "اكسترا نيوز"، قائلة:" المنظمة لا ترى ما يحدث على سبيل المثال فى تركيا، فى قطر، لا ترى أى جريمة ارتكبها الغرب، الربيع العربي كان لتفتيت الدول العربية، ولكن مصر افشلت المخطط".

وتابعت الكاتب الصحفية قائلة:" مصر مزقت مشروع الشرق الاوسط الكبير اللى كان عايز يقسم مصر 5 دويلات".

وكانت الشوباشي صرحت أمس الاول بإن الأداء المصري في ظل جائحة كورونا، أصبح حديث العالم، بالإضافة إلى النمو الذي قامت به مصر في ظل هذه الأزمة، مؤكدة أن مصر نهضت، رغم جميع التحديات التي واجهتها.

وأضافت ، خلال لقائها في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المواطن المصري تحمل جميع الصعوبات التي مرت بها الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي، وما تم عمله في مصر سيشعر به الأجيال القادمة .

وأوضحت، أن الدولة فتحت آفاقا جديدة للمواطن المصري حتي يعمل في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الدولة تسير علي خطى مستقيمة لتحقيق الإنجازات.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية في عصر الرئيس السيسي خرجت من النفق المظلم الذى تم وضعها فية سابقا واليوم اصبح لها دور فعال في المجتمع.
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