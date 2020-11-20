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أحمد المسلماني: بايدن رئيس لـ أمريكا وما يحدث تفاصيل لا تعني شيئا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
بايدن
بايدن
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البهي عمرو
قال أحمد المسلماني الكاتب والمفكر السياسي، إن بايدن هو الرئيس الآن لـ أمريكا بعد الانتخابات التى اسفرت عن فوزه، و أكد 8 ديسمبر الموعد الحقيقي لتسليم الولايات الأمريكية النتائج الخاصة بالانتخابات الأمريكية.

وأضاف أحمد المسلماني خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنه في يوم 6 يناير المقبل سيصدق الكونجرس على الانتخابات الامريكية و الرئيس الجديد، واذا لم يصدق بسبب اعتراض الجمهوريين سيحول لـ مجلس النواب، ويقر الرئيس بالاغلبية.

ولفت إلى أن حضور الرئيس الأمريكى ترامب الاحتفالية الخاصة بـ تسليم السلطة فى 20 يناير لا تعنى شيئا بالنسبة لـ المحكمة وفى هذه الحالة سيحصل بايدن على الرئاسة بشكل رسمي.

وأشار إلى أن حديث وتصريحات ترامب فى الفترة الماضية ليس له قيمة، والانتخابات هى التى تفصل الحالة التى تشهدها أمريكا سواء من جانب ترامب أو بايدن.

وأوضح أن الانتخابات الأمريكية لأول مرة تتعرض لأن  يقال أن هناك تزوير أو تشكيك فى الانتخابات، ولكن " بايدن هو رئيس أمريكا وما يحدث تفاصيل فقط".

وكشف أن هناك مشكلات كثيرة فى أمريكا بسبب ما يجري، والأيام المقبلة وتحديد فى 20 يناير سيتم حسم كل شئ.

وقد كشف موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، عن أن حصيلة الأصوات التي فاز بها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تقترب من رقم قياسي يناهز 80 مليون صوت .

وحقق بايدن بالفعل رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الأصوات لمرشح رئاسي فائز، كما حقق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أيضًا علامة عالية لأكبر عدد من الأصوات لمرشح منافس.

ومع فرز أكثر من 155 مليون صوت، بلغت نسبة المشاركة 65 في المئة من جميع الناخبين المؤهلين، وهي أعلى نسبة منذ عام 1908، وفقًا لبيانات أسوشيتد برس ومشروع الانتخابات الأمريكية.
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