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فن

تامر حبيب يتغزل في يسرا: الحب كله

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
يسرا وتامر حبيب
يسرا وتامر حبيب
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محمد بدران
شارك السيناريست تامر حبيب متابعيه صورة للفنانة الكبيرة يسرا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلق"حبيب" على الصورة قائلاً:"الحب كله"، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن، أخر أعمال السيناريست تامر حبيب مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت وآخرين.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

كشف السيناريست تامر حبيب عن كواليس مسلسله القادم مع الفنان عمرو دياب في أحدث تجربة درامية تعيد الهضبة إلى الشاشة كممثل.

وقال تامر حبيب في تصريح لبرنامج The Insider بالعربي، إنه يعمل جاهدًا على المشروع ولكنه لا يعلم تحديدًا متى يبدأالعمل عليه فهو متوقف على قرار المنتج والمخرج، مشيرًا إلى أن عمرو دياب متحمس جدًا وأنه سيكون عمل رومانسي غنائي وسيظهر عمرو دياب فيه بشخصية رومانسية.

أوضح حبيب أنه متحمس أيضًا للعمل مع المخرج طارق العريان الذي يعتبره المخرج الوحيد الذي يطلب منه العمل سويًا.

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