مذكرات أوباما .. كيف كان ينظر أول رئيس أمريكي أسود لـ قادة العالم .. وماذا قال عن بوتين وميركل وأردوغان؟

أوباما في مذكراته أرض الميعاد:

- أردوغان صاحب صوت متقطع والتزامه بالقانون مشروط ببقائه في السلطة

- البارون بوتين قاسي وصارم وذكي

- ميركل لطيفة وصارمة.. وساركوزي لا يستغنى عن مترجمه الشخصي





كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما عن تصوره لنظرائه من قادة الدول خلال فترتي رئاسته والتي بدأت منذ عام 2008 ويشبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "رئيس الصارم" ويصف نظيره الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأنه مليء بـ "خطاب مبالغ فيه" وفقا لما أورده في المجلد الأول من مذكراته "أرض الميعاد" والمكونة من جزأين.





وسجلت "أرض الميعاد" ما يقرب من 890.000 نسخة مبيعة في الولايات المتحدة وكندا في أول 24 ساعة - وهو رقم قياسي للناشر بينجوين راندوم هاوس ومن المتوقع أن تصبح المذكرات الرئاسية الأكثر مبيعًا في التاريخ.









فلاديمير بوتين

وفي الكتاب، يتذكر أوباما رحلاته حول العالم باعتباره الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة ولقاءاته مع زعماء العالم.









قال أوباما إن الرئيس الروسي ذكّره بالبارونات السياسيين الذين التقى بهم خلال حياته المهنية المبكرة في شيكاغو.

وكتب أنه كان "مثل رئيس جناح منطقة، باستثناء الأسلحة النووية وحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتابع: 'لقد ذكرني بوتين، في الواقع، بأنواع الرجال الذين كانوا يديرون آلة شيكاغو أو تاماني هول (منظمة سياسية في مدينة نيويورك) - وهي شخصيات قاسية وذكية في الشارع وغير عاطفية تعرف ما يرغبون في تحقيقه، الذين رأوا المحسوبية والرشوة والابتزاز والاحتيال والعنف العرضي كأدوات مشروعة للتجارة.

نيكولا ساركوزي

كان الرئيس الفرنسي السابق صاحب "كل الانفعالات العاطفية والخطاب المبالغ فيه" - وفقا لما وصفه به اوباما في مذكراته - قائلا: "وكان مثل "شخصية من لوحة تولوز لوتريك".

ووصف اوباما المحادثات مع ساركوزي بانها كانت مسلية رغم كونها مثيرة للسخط، ويصفه بانه كانت يداه في حركة دائمة، وصدره مدفوع مثل الديك البانتام، وكان مترجمه الشخصي ... دائمًا إلى جانبه ليعكس له بشكل محموم كل إيماءة ونغمة بينما تنقضي المحادثة وتتحول من الإطراء إلى التهويل"



