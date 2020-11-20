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بين الناس

سكان عمارات ضباط زهراء مدينة نصر يشكون الإهمال بالمنطقة.. صور

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
أشتكى العميد عبد الناصر وهب الله ، فى رسالة الى خدمة شكاوى  «بين الناس» بموقع «صدى البلد»؛ متضرر من تراكم أكوام القمامة فى منطقة مدينة الضباط وتحديدا عند عمارات 2000 ضباط زهراء مدينة نصر خلف مخازن السلاب بجوار حضانة الجبش والتى تعمل على نشر الروائح الكريهة و انتشار الحشرات الناقله للأمراض.

ويقول فى رسالته: «نحن سكان عمارات ضباط زهراء مدينة نصر مرحلة الـ 2000، وبالتحديد خلف مخازن السلاب بجوار حضانة الجبش ، نحن أبناء الوطن من عائلات ضباط القوات المسلحة ومن عائلات المدنيين، استلمنا شققنا فى التسعينات وكان يوجد سور بين عمارات القوات المسلحة وجزء من عزبة الهجانه وفى عام 2011 قاموا اهالى العزبه بهدم السور الفاصل بيننا وبينهم ، منذ هذا التاريخ ونحن نعانى اشد المعاناه من حيث فوضى التكاتك وشباب المخدرات والبلطجيه بالعزبه واكملها تواجد مكبس جمع قمامة العزبة تحت عمارات الضباط».

 وأضاف:« نعيش فى كارثة بيئية بكل المقاييس بسبب القمامة التى تعمل على انتشار الروائح الكريهه والحشرات  الناقلة للامراض لدرجة اننا اغلقنا النوافذ صيفا وشتاء خوفا لحدوث امراض للأطفال المرضى ، مطالب بنقل مكبس القمامة لأحد شوارع العزبة الذى  يعمل لصالحهم دون غيرهم فما ذنبنا نحن نعيش هذه المأساة».

وأشار الى أنه «وتوجد قطعة ارض فضاء تابعه لصندوق اسكان القوات المسلحة يتجمع فيها اصحاب المزاج وكانت هذه الارض مخطط ان يقام عليها مدرسه وتم وضع يافطة بالفعل لأحد المقاولين لهذا الغرض وبعد اسبوع تم رفع اليافطة وتركت الارض ملاذا لاصحاب المزاج وهذا منذ ثلاث سنوات تقريبا»، مناشد المسئولين بإسكان القوات المسلحة النظر لوضع المنطقة و حل المشاكل رأفة بسكان المنطقة .

للتواصل مع الحالة
01008368823
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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