ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فعاليات جديدة للبحث العلمي قبل نهاية نوفمبر.. شارك عبر هذا الرابط

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
Advertisements
نهلة الشربيني
تشهد اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عدد من الورش خلال النصف الاخير من شهر نوفمبر فاعليات جديدة بينما تستعد لأخرى حلال الهر المقبل.

حيث اعلنت أكاديمية الشباب المصرية للعلوم  عن تنظيم حلقات نقاشية يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020 فى الساعة الحادية عشر صباحا حتى الواحدة ظهرا على منصة Zoom برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة النيل الأهلية ومركز دعم الابتكار التكنولوجي، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية ، فى البداية يستعرض الحدث نبذة عن أكاديمية الشباب العلوم ودورها فى مجتمع البحث العلمى والمجتمع المدنى ودور مكتب التايكو فى جامعة النيل .

وأوضحت انه يبدأ بعدها الحوار لمناقشة مقدمة عامة عن الملكية الفكرية من بداية الفكرة والبحث وصولًا إلى منتج السوق و سبتناول الحديث كل ما يخص كيفية الاستفادة من معلومات البراءات وماهى مكاتب TISC فى الجامعات وماتقدمه من خدمات، و سيتطرق الحديث إلى التعريف بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وخدماتها و ما تقدمه لمجتمع البحث العلمى وللأفراد و بعدها يأتى دور الحديث عن أوجه حماية البرمجيات و كذلك كيفية تحويل الملكية الفكرية لشركات ناشئة.

و سيدير الجلسة د. أيرين سامى، عضو أكاديمية الشباب EYAS ومدرس بقسم الهندسة الصناعية بجامعة النيل 

و المتحدثين هم :
• د. رحاب المغربى، رئيس مشارك بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم EYAS
• م. أحمد محمود، مدير مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة النيل
• د. ياسمين عبد المنعم، المشرف على مكاتب TISC
• د.فاطمة سمير ، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية NIPA 
و يدير الجلسة 

يمكنكم حجز مقاعدكم لحضور الجلسة حتى يوم 22 نوفمبر من خلال هذا الرابط 

يمكنكم متابعة أخبار و فرص أكاديمية الشباب المصرية للعلوم من خلال صفحتها عالفيسبوك:




وفي سياق آخر اعلنت الأكاديمية تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظم اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية ندوة إدارة المخلفات البلاستيكية من كوفيد -19  يوم 26 نوفمبر 2020 فى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، الدور الثالث ، الصالة الرئيسية ، تستهدف الندوة  العلماء والمعلمين والطلاب والباحثين العلميين / المتخصصين وفرق القادة والمديرين،  سيحصل جميع الحاضرين على شهادة حضور تثبت مشاركتهم في الندوة.... لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط لمعرفة جدول الندوة والاستفسار 


كما دعت أكاديمية البحث العلمى للمشاركة لورشة عمل اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم عن  مواجهة كورونا وتداعياتها ودور المرأة العلمية فى ذلك، وذك فى يوم 28 ديسمبر 2020 بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث العلمى، على أن يكون اخر موعد للتقديم 15 ديسمبر 2020.

يمكنك التقديم من خلال هذا اللينك

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مناقشة دور أكاديمية الشباب للعلوم في البحث العلمي والمجتمع المدني الاثنين المقبل

البحث العلمي: مناقشة دور أكاديمية الشباب المصرية للعلوم فى البحث العلمى والمجتمع المدنى الإثنين المقبل

استمرار التقديم للمنتدى الأسفيرى الأول بالخرطوم حتى منتصف نوفمبر

البحث العلمي خلال نوفمبر .. ورش عمل للمرأة فى العلوم.. وتفاصيل للتقديم بمسابقة مختبر الشهرة .. واستمرار التقديم للمنتدى الأسفيرى الأول بالخرطوم

سجل في الحلقة النقاشية للملكية الفكرية عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

أسباب تلف بطارية السيارة وكيفية المحافظة عليها

فاروق جعفر: الحفاظ على القوام الأساسي للأهلي والزمالك مهم في مباريات الكأس

أفضل 4 هواتف حصلت على نظام التشغيل أندرويد 11.. تعرف عليها

شاهد ... نجلاء بدر بصحبة أحمد داود و زوجته علا رشدى

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح ريمديسيفير لعلاج كورونا

لميس سلامة: تحيا مصر يدعم الأسر الأولى بالرعاية بمليار جنيه بالتعاون مع التضامن.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وعصرية.. شاهد أبرز إطلالات هند صبري في عيد ميلادها

دراسة تطمئن كبار السن .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج كورونا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى