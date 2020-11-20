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فن

شاهد برومو الحلقة الجديدة من مسسلسل ابنة السفير 2 .. فيديو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
طرحت شركة قناة ستار التزكية برومز الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير ٢ ، والتي من المقرر عرضها يوم الاثنين المقبل عبر منصة شاهد.

وشهد البرومو تعدي سلطان " انجين اكيورك" على صديقه السابق " فايز" عندما امام منزل نارين ، و قيام روكي بالتعدي على مياده ليكتشف سلطان انها ليست حامل.

أعلن صناع مسلسل ابنة السفير عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي انطلق عرضه في الأول من شهر سبتمبر الماضي. 

وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل الى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين الى ان التصوير مازال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا. 

قصة مسلسل ابنة السفير : 

مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

احداث الحلقة الـ 27 من مسلسل ابنة السفير : 

شهدت اشتعالا كبيرًا في الأحداث والبداية مع نجاح نارين " نسليهان اتغاول" في إخراج سلطان " انجين اكيورك" من مأزق جديد بعدما ابلغ صديقه السابق فايز عنه بأنه هو من قتل أمين وقام بدفنه في الوادي. 

ولكن تنجح نارين بمساعدة فاروق في تغير مكان قبر امين بعدما شكت ان فايز قد يخون صديقه ويبلغ عنه الشرطة، وبعدها يتم رفع طلب القبض على السلطان من قبل الشرطة ويبجأ رحلة علاجه في المستشفى. 

يعلم سلطان بأنه أصيب بكسر في العمود الفقري وعليه اجراء عملية جراحية خطيرة واتباع جلسات علاج طبيعي لكي يستطيع المشي مجددا وتدخل على الخط شقيقة امين " الطبيبة سحر" التي تظهر لأول مرة في الحلقة 27، وتساعد نارين وسلطان دون ان تخبرهما بأنها شقيقة أمين. 

ثم تواصل علا إجراءات الطلاق من زوجها يحيى بعدما تتكشف خيانته لها مع عشيقته داليا. 

وفي نهاية الحلقة يظهر سلطان متعافيًا وواقف على قدميه ويطلب الزواج من نارين وسرعان ما توافق بعد معاناة عاشها ابطال المسلسل منذ بدايته.

المسلسل من بطولة انجين اكيورك، نسليهان اتاغول، اوراز كايجيلار اوغلو و تولين يازكان.


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