شاهد ... محمد زيدان يشارك صورة له بصحبة سيد معوض وعماد متعب وجدو

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : الجيل الذهبي - عظمة ي زيزو - صوره كلها عظمه - وحشتونا اووي احسن فريق والله - الجيل الذهبي للمنتخب - دول الل كسبوا الجزائر ف والرابع سجله جدوو - اية العظمة دى

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.





وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.





ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.



