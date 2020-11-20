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رياضة

شاهد ... محمد زيدان يشارك صورة له بصحبة سيد معوض وعماد متعب وجدو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر سابقا , صورة له مع  عماد متعب و سيد معوض و محمد ناجى جدو نجم منتخب مصر سابقا , وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :الجيل الذهبي - عظمة ي زيزو  - صوره كلها عظمه - وحشتونا اووي احسن فريق والله - الجيل الذهبي للمنتخب - دول الل كسبوا الجزائر ف  والرابع سجله جدوو  - اية العظمة دى 

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

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ويذكر ان كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق عن الفارق بين إنفراد حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة أمام الوداد ، معللًا سر توهج مروان محسن مهاجم الفريق .

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس : " إنفراد حسين الشحات صعب عن محمد مجدي أفشة في مباراة الذهاب أمام الوداد".

وتابع : " أفشة هو "اللي سهلها على نفسه" ، وركز ووضع الكرة في المرمى من بدري ، بينما حسين الشحات أطال الكرة فالزاوية اتصعبت عليه ".

وأختتم : " مروان محسن اتطور في الجانب الهجومي وأصبح يركز فقط على تسجيل الأهداف ، فتركيزه الشديد أمام المرمى سر توهجه كمهاجم قوي الفترة السابقة".
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